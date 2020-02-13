Пустошка, Псковская область, , 12:30 — REGNUM В Псковской области полностью восстановлено движение на трассе Р-23 (Санкт-Петербург — Невель — граница с Белоруссией) в Пустошкинском районе, где сегодня, 13 февраля, при лобовом столкновении пассажирского микроавтобуса с фурой погибли восемь граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сразу после смертельной аварии до ликвидации последствий ДТП на этом участке трассы было организовано реверсивное движение.

Всё, что известно о смертельной аварии: Гибель людей в «лобовом» ДТП в Псковской области — все новости

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло на 485-м км автодороги близ деревни Рудо в Пустошкинском районе в 00:36 13 февраля. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes с украинскими номерами выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с большегрузным автомобилем Volvo из Белоруссии. Погибли восемь граждан Украины — семь пассажиров микроавтобуса и водитель. Двое человек с травмами — ещё один пассажир микроавтобуса, гражданин Украины, и водитель фуры, гражданин Белоруссии — госпитализированы в больницу города Великие Луки. Возбуждено уголовное дело.

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