Ижевск, , 12:29 — REGNUM В Удмуртии возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

66-летней женщине поступил звонок на мобильный телефон якобы от сотрудника банка. Он сообщил о попытке хищения средств с банковского счета женщины. Испугавшись за сохранность сбережений она пошла в ближайшее отделение банка, сняла 500 тыс. рублей и перевела на счет, который ей указал звонивший.

Только на следующий день женщина усомнилась в правильности своих действий и обратилась в банк, где узнала, что стала жертвой мошенников.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционным способом мошенничества остается звонок на мобильный телефон от представителя «службы безопасности банка». Далее, пытаясь якобы предотвратить неподтвержденные транзакции — переводы в пользу неизвестных физических лиц, псевдо-сотрудники выведывают данные банковских карт: просят сообщить коды из пришедшего смс-сообщения, назвать данные CVC — кодов. Затем с использованием полученных данных осуществляется перевод средств с карты пострадавшего на счет мошенника.

Случаи мошенничества участились в 2019 году. Так, в июне прошлого года по таким преступлениям расследовалось 65 уголовных дел, в октябре этот показатель составил 250. Общий ущерб, причиненный гражданам от данных преступлений с июня по октябрь составил более 30,5 млн рублей.