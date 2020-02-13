Тюмень, , 12:26 — REGNUM В тюменском селе Байкалово Тобольского района утром 13 февраля 2020 года в одном из зданий произошёл пожар. После тушения был найден труп неустановленного мужчины, сообщает пресс-служба СУ СР по Тюменской области.

По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой сотрудники СУ СКР по Тюменской области установят личность погибшего, обстоятельства нахождения мужчины в здании, а также причины трагедии.

Сгоревшее здание, по сведениям местных СМИ, ссылающихся на пресс-службу УМВД России по Тюменской области, находился опорный пункт участкового полиции.

Выдвигается версия, что ночью неизвестный разбил окно полицейского пункта, забрался в помещение, включил обогреватели и погиб в ходе возникшего из-за замыкания проводки пожара.