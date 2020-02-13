Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM В Ростове-на-Дону силовики задержали банду обнальщиков, которые вывели в теневой оборот свыше 32 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ 13 февраля.

По информации ведомства, 44-летний ростовчанин создал организованную группу. К преступной деятельности главарь банды вовлёк четырёх человек. Члены преступного сообщества совершали незаконные финансовые операции при помощи фиктивной компании, которая не вела коммерческой деятельности. У фирм-заказчиков таким образом похищено более 32 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».