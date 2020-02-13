Псков, , 12:12 — REGNUM Жители Псковской области, реагируя на очередное смертельное ДТП на трассе Р-23 (Санкт-Петербург — Невель — граница с Белоруссией), назвали эту автомагистраль «дорогой смерти» и просят её расширить. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такие комментарии появились в инстаграме у губернатора региона Михаила Ведерникова.

Один из подписчиков отметил, что жертв будет значительно меньше, если трасса на Санкт-Петербург будет расширена.

«В данный момент это дорога смерти. Огромный поток машин, большегрузов, дачников из Санкт-Петербурга, в область и на границу, — является повышенным источником опасности, а дорога такая узкая, нет карманов, развязок, стоянок, расширений для обгона. Это подтвердит едва ли не каждый житель области. Нужно сделать трассу максимально удобной, комфортной и безопасной. Вроде бы ее и ремонтируют, но толку ноль. Ведь за каждой аварией стоит человеческая жизнь и здоровье», — говорится в комментарии пользователя инстаграм fedorof2006.

Кроме того, комментаторы отмечают опасность обгона по встречке.

«До тех пор, пока у нас будет такое понятие как обгон с выездом на встречную полосу движения — это будет случаться очень часто. Встречные потоки движения должны быть разделены, т. е. как минимум две полосы в одну сторону и две в другую. Если строить дорого или ремонтировать — то только так. Обгон по встречке — это прошлый век!» — отмечает пользователь andrej.psk.

Все выражают соболезнования родным и близких погибших.

Подробности: Гибель людей в «лобовом» ДТП в Псковской области — все новости

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «лобовое» столкновение микроавтобуса Mercedes с украинскими номерами и большегрузного автомобиля Volvo из Белоруссии произошло ночью 13 февраля на 484-м км трассы Р-23 около деревни Рудо. По данным дорожников, асфальтобетонное покрытие на этом участке было влажным, дорога была обработана противогололёдными материалами. В результате погибли восемь граждан Украины — семь пассажиров микроавтобуса и водитель, ещё один пассажир с тяжёлыми травмами госпитализирован в больницу Великих Лук. В больнице также с травмами средней тяжести водитель фуры — гражданин Белоруссии. Возбуждено уголовное дело.

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