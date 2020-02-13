Самара, , 12:26 — REGNUM Сотрудник Росгвардии спас мужчину, вытащив его из-подо льда на реке в Самаре. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба Росгвардии по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел вечером 19 января на реке Волге в районе 9-ой просеки.

Сотрудник Росгвардии приехал со своей дочерью посмотреть как окунаются в прорубе местные жители.

Выйдя из автомобиля, мужчина услышал крик о помощи и увидел в примерно ста метрах от берега темное пятно. Офицер бросился на помощь, предполагая, что терпит бедствие человек.

Он взял из багажника машины веревку и пополз к полынье, в которой находился мужчина.

Отмечается, что течение затягивало пострадавшего под лед. Поскольку при помощи веревки мужчину не удалось вытащить, то сотрудник Росгвардии подполз совсем близко и вытащил тонущего мужчину за капюшон на поверхность льда и ползком вытянул его на берег, поскольку утопающий сам не мог двигаться от потери сил.

Офицер переодел мужчину в сухую одежу, посадил в прогретый автомобиль и напоил горячим чаем.

Отмечается, что местный житель от помощи врачей отказался, сел в свою машину и уехал домой в сухой одежде, которую одел на него росгвардеец.

Сообщается, что через несколько дней пострадавший написал благодарственное письмо на имя начальника Управления Росгвардии по Самарской области.

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