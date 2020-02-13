Улан-Удэ, , 11:52 — REGNUM Житель Бурятии после 16 лет службы в МЧС так и не получил квартиры, а после выхода на пенсию его попытались через суд выселить из служебного жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в республике Юлии Жамбаловой.

Отмечается, что гражданин поступил на службу в 2002 году, где его сразу приняли на учёт нуждающихся в жилье. Но сначала его учетное дело было утеряно, затем в судебном порядке восстановлено.

«Мужчина прослужил 16 лет. Вышел на пенсию. Но жилья так и не получил: единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения за счет средств федерального бюджета ему не была предоставлена. Итог некрасивый: заявителя в судебном порядке выселяют из служебного жилья», — отметили в аппарате.

Экс-спасатель обратился за помощью к региональному омбудсмену. Однако Юлия Жамбалова, столкнувшись с формальным подходом со стороны властей, обратилась к федеральному уполномоченному Татьяне Москальковой. Она уже поговорила с заявителем и взяла дело на контроль. Тем временем суд пока отказал в удовлетворении иск МЧС о выселении.

Омбудсмен РФ написала ходатайство министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву «о возможности закрепления за семьёй права проживания в занимаемой квартире до окончания разрешения их жилищного вопроса».

Напомним, в августе 2019 года сотни военных пенсионеров вышли на митинг в Новосибирской области. Как сообщало ИА REGNUM, они несколько лет судятся с Министерством обороны из-за выселения из служебных квартир.

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