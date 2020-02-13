Уфа, , 11:50 — REGNUM Один человек погиб во время пожара в бревенчатом доме в деревне в Башкирии. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в деревне Лысогорка Бижбулякского района поступило на пульт спасателям ночью 13 февраля.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы установили, что происходит открытое горение бревенчатого дома 5×8 метров, которое было ликвидировано в течение 30 минут с момента поступления информации о пожаре.

Сообщается, что в ходе борьбы с огнем спасатели обнаружили погибшего мужчину 1952 года рождения.

Отмечается, что огонь уничтожил кровлю дома. Кроме этого, обрушился потолок и обуглились стены.

В настоящее время огнеборцы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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