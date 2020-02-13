Псков, , 11:46 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил искренние соболезнования родным и близким погибших граждан Украины в ДТП в Пустошкинском районе. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом он написал на своей инстаграм-странице.

«Страшная авария произошла сегодня ночью в Пустошкинском районе. Пассажирский микроавтобус, предположительно на обгоне, столкнулся с большегрузом. Из 10 человек выжили только двое. Они были оперативно госпитализированы в Великие Луки в состоянии средней тяжести, им оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.

По словам Ведерникова, «спасатели и медики прибыли максимально оперативно и сделали всё что могли, но удар был слишком сильный».

«Друзья, берегите себя, будьте аккуратнее на дорогах! Время дорого, но жизнь бесценна», — говорится в сообщении Михаила Ведерникова.

Все новости об этом ДТП: Гибель людей в «лобовом» ДТП в Псковской области — все новости

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате «лобового» столкновения микроавтобуса Mercedes с украинскими номерами и большегрузного автомобиля Volvo из Белоруссии ночью 13 февраля на 484-м км трассы Р-23 около деревни Рудо погибли восемь человек. Все погибшие — граждане Украины, которые, предположительно, возвращались в Киев из Петербурга. Из девяти человек, ехавших в автобусе, выжил только один — в тяжёлом состоянии он находится в больнице. Госпитализирован также водитель фуры. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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