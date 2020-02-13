Кутаиси, Грузия, , 11:47 — REGNUM Учебно-воспитательный процесс в школах и детсадах решил приостановить 13 февраля Образовательный ресурс-центр Кутаиси из-за аварии на газопроводе. Об этом сообщает телеканал «Имеди».

По данным журналистов, до 60% абонентов в городе остались без газа. В связи с устойчивой отрицательной температурой в регионе было принято решение закрыть на один день 20 школ и 17 детских садов в Кутаиси.

«Учеба возобновится завтра. А пропущенный день будет возмещен за счет одной из суббот», — сообщили в Образовательном центре.