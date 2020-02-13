Уфа, , 11:37 — REGNUM Трех руководителей компании обвиняют в хищении свыше двух млрд рублей денежных средств дольщиков ЖК «Миловский парк» в Башкирии. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба республиканского следственного правления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с 2013 года по 2017 год руководители ООО «КилСтройИнвест» получали деньги от более 1,5 тысяч граждан по договорам долевого участия в строительстве ЖК «Миловский парк» в Уфимском районе.

Свои обязательства по большей части договоров руководство не выполнило. Тем самым свыше 1,2 тысячам дольщикам был причинен ущерб в сумме свыше двух млрд рублей.

Также было установлено, что с 2014 года по 2017 год часть полученных денег расходовались не на строительство, поэтому была занижена налогооблагаемая база и не произведена оплата налога на прибыль предприятия на сумму более 38 млн рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовно дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

В настоящее время на имущество фигурантов уголовного дела, их родственников и аффилированных с ними организаций наложен арест на сумму свыше 400 млн рублей.

Отмечается, что в ходе следствия некоторые дольщики получили жилье в построенных домах.

Фигуранты уголовного дела свою вину не признали.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

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