Чебоксары, , 11:31 — REGNUM В Чебоксарах резко выросло число преступлений, совершаемых через интернет и с использованием средств мобильной связи. Общий ущерб в прошлом году превысил 70 млн рублей, в то время как в 2018 году чебоксарца отдали мошенникам 40 млн рублей. Ежедневно в городе регистрируют до девяти преступлений, совершаемых бесконтактным способом. Об этом говорилось на заседании столичной комиссии по профилактике правонарушений.

По данным полиции, в 2019 году число бесконтактных хищений выросло в 1,5 раза (с 920 до 1580), более чем вдвое больше стало преступлений с использованием средств мобильной связи (с 382 до 921), вдвое выросло фактов неправомерного списания с банковских карт (с 299 до 597), в 1,5 раза стали чаще совершаться мошенничества с использованием интернета (с 570 до 900).

Данные преступления составляют 25% от всех зарегистрированных преступлений в Чебоксарах — 1508 из 5947. В то время как в 2018 года их доля составляла 16%.

«Ежедневно регистрируется от трёх до девяти фактов таких преступлений. Ущерб, причиненный жителям города, превысил 71 млн рублей. В 2018 году — 40 млн рублей», — отметила заместитель начальника УМВД по городу Чебоксары Оксана Таратина.

По её словам, в Чувашии ущерб в прошлом году составил 113 млн рублей, в 2018 году — 69 млн рублей.

В полиции призывают жителей не сообщать данные своей банковской карты и код на оборотной ее стороне, так как в этом случае деньги списываются мошенниками мгновенно. Гражданам нужно быть бдительными при оформлении санаторных путевок, так как развелись сайты-двойники. С помощью системы платежей списываются деньги за бронирование, а фейковые сайты исчезают.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из жертв стала 35-летняя чебоксарка, которая при планировании летнего отдыха в Абхазии осталась без 22 тыс. рублей. Другой жертвой мошенников стал 54-летний чебоксарец, который «случайно дважды» оплатил за проживание в номере в ялтинском санатории. Напомним, 11 февраля в Чувашии жертвой стала 54-летняя женщина, на которую аферисты оформили онлайн-кредит и оставившие без 217 тыс. рублей

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