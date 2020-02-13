Псков, 13 февраля 2020, 11:30 — REGNUM Одним из пострадавших в крупном ДТП под Псковом оказался гражданин Белоруссии, заявили в посольстве Белоруссии в РФ, сообщило 13 февраля информационное агентство БелТА.
В результате аварии с участием грузовика и микроавтобуса с украинскими номерами погибли восемь человек. Все они граждане Украины. Два человека — граждане Украины и Белоруссии получили травмы и были госпитализированы.
По предварительным данным, микроавтобус выехал на встречную полосу. Возможно, водитель заснул за рулём.
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