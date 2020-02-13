Лакхнау, Индия, , 11:20 — REGNUM В индийском городе Лакхнау возле здания суда прогремел взрыв, сообщает 13 февраля The Times of India.

По данным издания, неизвестный кинул в здание суда самодельное взрывное устройство. В результате происшествия пострадали три человека. Более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля на северо-западе Индии в результате взрыва фейерверков погибли 14 человек, ещё 11 человек получили ранения. ЧП произошло во время религиозного шествия в округе Тарн-Таран.

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