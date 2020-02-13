Анкара, , 11:21 — REGNUM Вооруженные силы Турции арестовали троих членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 13 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты, курдские повстанцы добровольно сложили оружие и сдались в руки военных. Арест был произведен в провинции Шанлыурфа.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создание собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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