Тула, , 11:15 — REGNUM Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с участием автобуса в Тульской области утром 13 февраля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области, сообщение об аварии на 228 км трассы М-2 «Крым» поступило в 09:40, столкнулись автобус ПАЗ и легковой ВАЗ. Для извлечения пострадавших спасателям понадобилось специальное оборудование.

По данным «Тульских новостей», в аварии погиб один человек — водитель легкового автомобиля, также пострадали три человека, находившиеся в автобусе.