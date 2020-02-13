Пекин, , 11:11 — REGNUM Уровень смога в Пекине достиг опасного для здоровья человека уровня. Об этом метеорологическая служба китайской столицы предупредила 13 февраля.

В сообщении говорится об «опасности для здоровья от чрезвычайных условий». В некоторых районах Пекина концентрация мельчайших твердых частиц PM 2,5 в воздухе в 13 раз превысила безопасную норму. По данным Всемирной организации здравоохранения, безопасная концентрация — не более 25 мкг на кубический метр, однако в Пекине показатель превышает 325 мкг на кубометр воздуха.

Обычно в таких случаях в Пекине сокращают время работы предприятий и ограничивают движение транспорта, однако сейчас в городе и так действуют ограничения в связи со вспышкой коронавируса.

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