Чебоксары, , 11:07 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор по делу о поджоге квартиры, в которую бросили ёмкость с бензином и зажжённым фитилём. Злоумышленник получил реальный срок. При этом выяснилось, что это не первый его поджог квартиры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Перед судом предстал 52-летний чебоксарец, который совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения весной 2019 года. По данным правоохранителей, он подошёл к окну квартиры на первом этаже по проспекту И. Яковлева, где ранее проживал со своей сожительницей, и через открытую форточку бросил подготовленную пластмассовую ёмкость с бензином.

«Бросил ёмкость с зажженным фитилем, совершив тем самым поджог комнаты», — говорят в надзорном ведомстве, отметив, что огнём была повреждена мебель, бытовая техника и иное имущество.

Бывшей сожительницы в это время дома не было. Мужчине было инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшие за собой причинение значительного ущерба, совершённые путем поджога»).

Вину в преступлении подсудимый не признал. В прокуратуре отмечают, что ранее мужчина был судим за поджог другого жилого помещения, где проживал с этой же потерпевшей. Суд признал его виновным, назначив два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

По данным МЧС Чувашии, в республике с начала года зарегистрировано 106 пожаров, в результате которых погибли семь человек. Травмы различной степени тяжести получили 11 человек. Предварительный материальный ущерб превысил 4 млн рублей.