Хойма, Уганда, , 10:59 — REGNUM Полиция в районе Хойма арестовала 70-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании своей пятилетней внучки. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, подозреваемый был идентифицирован как Кейю Кафееро, житель округа Бухириги.

По версии следствия, Кафееро предположительно изнасиловал девочку после того, как мать послала ее забирать тарелки из его дома в понедельник, 10 февраля.

«Не дождавшись, пока ребенок вернется домой, мать последовала за девочкой и застала Кафееро с поличным в момент изнасилования», — сказал Джулиус Хакиза, представитель региональной полиции Альбертины.

Он добавил, что мать немедленно забила тревогу, что привлекло соседей, которые набросились на Кафееро и избили его до потери сознания.

«Однако его спасли сотрудники местного совета, которые арестовали его и доставили в полицейский участок Кигоробья, где в настоящее время содержатся», — сказал Хакиза.

Он также отметил, что подозреваемый будет доставлен в суд для предъявления обвинения в изнасиловании и инцесте после завершения расследования.