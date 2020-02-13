Первоуральск, Свердловская область, , 10:50 — REGNUM На заводе «Русский хром» в Первоуральске (Свердловская область) пострадали трое рабочих. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Как заявил пресс-секретарь завода Всеволод Орешкин, после взрыва на подстанции цеха пароснабжения были госпитализированы две женщины и один мужчина. Рабочие состояли в бригаде электриков. Состояние пострадавших — тяжелое.

По предварительной версии, инцидент произошёл после переключения трансформатора с основной схемы на резервную, что вызвало короткое замыкание. Причины ЧП выясняет специальная заводская комиссия.

«Завод продолжает работать в штатном режиме», — сказал Орешкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Русский хром» оштрафовали за размещение отходов без лицензии. Предприятие обязали выплатить штраф в 200 тысяч рублей.

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