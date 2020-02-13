Киев, , 10:46 — REGNUM Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Михаил Бондарь взял на поруки подозреваемого в осквернении памятника генералу Ватутину в Киеве, сообщило 13 февраля издание Strana.ua.

Задержанный 19-летний Иван Хоменко заявил, что не участвовал в акте вандализме, а лишь снимал на мобильный телефон знакомого, который испачкал памятник зелёнкой.

Сторона обвинения возразила, мотивировав это тем, что в телефоне задержанного была найдена переписка, в которой идёт речь об «акции» возле памятника Ватутину.

В итоге подозреваемого отдали на поруки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мариинском парке Киева двое злоумышленников облили зелёнкой памятник, установленный над могилой генерала Ватутина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве облили зелёнкой памятник генералу Ватутину