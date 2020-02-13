Джокьякарта, Индонезия, , 10:37 — REGNUM В Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана Мерапи, сообщает 13 февраля Синьхуа.

https://twitter.com/VolcanoYTz/status/1227728921036124160

Отмечается, что вулкан выпустил столп дыма и на высоту две тысячи метров. Кроме того, власти запретили гражданам приближаться к его кратеру ближе, чем на три километра.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в результате извержения Мерапи частицы пепла достигли населённых пунктов, расположенных возле подножия вулкана. Ему был присвоен второй уровень опасности, трёхкилометровая зона вокруг вулкана была закрыта для посещений, восхождения на него также были запрещены.

Читайте также: Вулкан Мерапи выбросил горячее облако на высоту 2000 метров — СМИ