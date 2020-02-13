Гуково, Ростовская область, , 10:28 — REGNUM В городе Гуково Ростовской области из-за непогоды съехал на обочину пассажирский автобус, в котором, по некоторым данным, находились жители ЛНР. К месту происшествия прибыли сотрудники регионального управления ГИБДД и МЧС России, передаёт ИА REGNUM.

«Водитель автобуса не справился с управлением и съехал на обочину. К месту была направлена машина МЧС и техника от администрации. Автобус вернули на дорогу, и он продолжил путь», — сообщили в региональном управлении МЧС России.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что ЧП произошло 12 февраля около 20:00 мск на улице Дорожной в Гуково. Выехать с обочины водитель не смог из-за плохих погодных условий.

«В момент происшествия в автобусе находились около 50 пассажиров. Медицинская помощь никому не потребовалась», — уточнили в ведомстве.