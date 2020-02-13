Москва, , 10:27 — REGNUM В камере изолятора временного содержания на юго-западе Москвы произошёл погром, сообщает Telegram-канал 112.

В помещении камеры находились трое обвиняемых по различным статьям УК РФ. По информации канала, они «подожгли дверь, сломали смеситель, затопили камеру». На уговоры сотрудников ИВС реагировали ругательствами.

Когда в камеру вошла группа быстрого реагирования, её встретили обломком металлической трубы. Один из сотрудников получил удар по предплечью. Арестованных развели по одиночным камерам.

Официальной информации по инциденту пока нет.