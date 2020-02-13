Сана, , 10:23 — REGNUM Вооруженные силы Йемена убили четырех экспертов из ливанской «Хезболлы», об этом 13 февраля сообщает Al Arabia со ссылкой на источник.

По данным источника, убитые были гражданами Ливана и Ирака. Они погибли к востоку от столицы государства, города Сана.

Как отмечают журналисты издания, активность Ирана и ливанской «Хезболлы» в Йемене значительно возросла после убийства иранского генерала Касема Сулеймани американским беспилотником в аэропорту Багдада.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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