Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:19 — REGNUM Сбежавший из новокузнецкого суда рассказал причину своего поступка. Он признался в ограблениях и согласился, что должен отбыть наказание в колонии, но заявил, что в мариинской колонии над заключёнными постоянно издеваются.

«Приведу простой пример: было у меня нарушение — не поздоровался с сотрудником администрации. Только я здоровался. Подвох был в том, что сотрудник был с отключенным видеорегистратором. Через 10 минут этот же сотрудник намеренно ещё раз прошёл, но уже с включённым регистратором — я промолчал, так как уже здоровался. А на меня составили рапорт за то, что не поздоровался», — цитирует «Тайга.инфо» кузбассовца.

Он заявил, что согласился признаться в совершении преступления, к которому не имел отношения, чтобы его перевели в другое место, но после судебного заседания возникло желание сбежать.

Как сообщало ИА REGNUM, осужденный сбежал из суда Новокузнецка 29 января, перед этим ударив конвоира.

Спустя несколько дней он был задержан

Читайте также: Осуждённый до побега из суда Новокузнецка был приговорён к 15 годам