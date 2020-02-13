Улан-Удэ, , 10:17 — REGNUM Комитет по управлению имуществом администрации столицы Бурятии Улан-Удэ подал в суд на Министерство обороны России. Городские власти пытаются оспорить приказ военного ведомства о передаче объектов недвижимого имущества в собственность муниципалитета.

Речь идёт о двух дорогах общей протяжённостью почти 1,4 км. Как сообщает «Байкал-Daily», заявление работников мэрии было принято Арбитражным судом республики ещё 31 декабря 2019 года.

«Предварительное судебное заседание Арбитражного суда первой инстанции было назначено на 3 февраля, сейчас отложено на 26 февраля», — сообщает портал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области Министерство обороны, напротив, потребовало от городских властей признать за ним право собственности на участок и здание. Ранее по этому адресу располагалась военная часть.

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