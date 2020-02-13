Хвачхон, Южная Корея, , 09:59 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, две туши кабанов были обнаружены в окрестностях уезда Хвачхон провинции Канвондо.

Известно, что это пятьдесят девятый случай обнаружения трупов диких животных в окрестностях уезда. В настоящее время число случаев заражения диких кабанов данным вирусом увеличилось до ста восьмидесяти пяти.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.