Соледар, ДНР, , 09:58 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы три нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, сообщили 13 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком направлении ВСУ применили гранатомёт РПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Александровка, Старомихайловка», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что в результате обстрелов мирные жители не пострадали, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 36 единиц боеприпасов.

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