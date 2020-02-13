Соледар, ДНР, 13 февраля 2020, 09:58 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы три нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, сообщили 13 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком направлении ВСУ применили гранатомёт РПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.
В СЦКК отметили, что в результате обстрелов мирные жители не пострадали, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Как сообщало, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 36 единиц боеприпасов.
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