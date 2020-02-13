Псков, , 09:53 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений профильным региональным комитетам в связи с дорожно-транспортным происшествием в Пустошкинском районе, в котором сегодня, 13 февраля, погибли восемь человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, ситуацию с ДТП глава региона держит на личном контроле.

По его поручению решается вопрос оказания комплексной медицинской помощи пострадавшим. Он также находится в тесном взаимодействии с руководством УМВД по Псковской области, которое занимается расследованием происшествия.

Напомним, авария произошла в 00:36 13 февраля на трассе Р-23 (Санкт-Петербург — Невель — граница с Белоруссией) около населенного пункта Рудо. Столкнулись микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo. По предварительным данным, погибли восемь человек: водитель и пассажиры микроавтобуса, все иностранные граждане. Также известно и о двух пострадавших, которые на данный момент госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. На месте работает следственно-оперативная группа. На трассе организовано реверсивное движение.