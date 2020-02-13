Пустошка, Псковская область, , 09:42 — REGNUM У правоохранительных органов нет претензий к дорожным службам по факту смертельного ДТП на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», курирующего федеральные трассы в регионе.

«Согласно акту обследования дорожных условий в месте совершения ДТП <…> асфальтобетонное покрытие на участке, где произошло ДТП, было мокрое, обработанное противогололедными материалами. Недостатков транспортно-эксплуатационного состояния автодороги в месте совершения ДТП не выявлено», — заявили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Напомним, в ночь на 13 февраля на км 484 км автодороги Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь в Пустошкинском районе Псковской области вблизи населенного пункта Руда столкнулись грузовой автомобиль Volvo и микроавтобус Mercedes с украинскими номерами. Погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса, все они — граждане Украины.

Еще один пассажир, а также водитель фуры, гражданин Белоруссии, госпитализированы в больницу, их жизнь вне опасности.

Возбуждено уголовное дело.

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