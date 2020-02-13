Белово, Кемеровская область, , 09:37 — REGNUM Двое кузбасских подростка, которые без сознания были доставлены в больницу города Белово, предположительно отравились никотинсодержащей продукцией, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Напомним, 5 февраля 2020 года в Белово в больницу в разное время были госпитализированы две девочки — 14 и 16 лет — с признаками отравления. Следователи начали доследственную проверку.

«Предварительно установлено, что девочки друг с другом не знакомы, каждую из них никотинсодержащей продукцией угостили знакомые, после употребления которой им стало плохо, они потеряли сознание, их госпитализировали. Подросткам оказана квалифицированная медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января на мосту в Ленинске-Кузнецком также без сознания были обнаружены двое подростков — врачи диагностировали у 14-летней девочки и 15-летнего мальчика отравление медикаментам

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