Оренбург, , 09:25 — REGNUM В Оренбурге произошло убийство кладовщика рыбного цеха, который принадлежит индивидуальному предпринимателю. По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По подозрению в совершении убийства задержан бывший водитель предприятия. По версии следствия, 11 февраля в помещении цеха между мужчинами произошел конфликт. Бывший водитель достал нож и нанес смертельный удар кладовщику.

В настоящее время в отношении фигуранта уголовного дела решают вопрос об избрании меры пресечения. Следствие ходатайствует о заключении под стражу.