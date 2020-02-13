Якутск, , 09:23 — REGNUM В Якутии продолжается обсуждение популярного новогоднего мероприятия «Голубой огонёк», прошедшего 2 января. Для некоторых гостей оно оказалось «большим разочарованием», входной билет стоил 3,5 тыс. рублей, и потраченные деньги себя не оправдали.

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Своими впечатлениями в СМИ и соцсетях от праздничного вечера поделилась одна из гостей. По её словам, «Голубой огонёк» в кафе «Кружало» не оправдал надежд супружеской пары. Организатором новогодней вечеринки был местный шоу-мэн Станислав Степанов.

«Зал не был украшен, началось мероприятие с опозданием, звёзд было четверо, не было обещанных фотографов и конкурсов, да и на угощение без слёз не взглянешь. В целом всё было так убого… Похоже на лохотрон и обман. И мы, конечно, были разочарованы. Ведь приходишь в эйфории, а уходишь с чувством, что тебя «поимели» и отнеслись как к тупому барану», — поделались эмоциями гостья.

«После предъявления претензий организатору, Степанов стал всячески оскорблять женщину, сообщил в соцсетях, что узнал её домашний адрес, телефон сына и пригрозил опубликовать компрометирующее видео с вечеринки», — пишет SakhaDay.

Супруги подали заявление в УФАС, Роспотребнадзор и в налоговую службу.

Станислав Степанов, в свою очередь, написал недовольной женщине угрозу:

«Это я буду твоей проблемой до конца жизни. Ты мне никакая проблема. Идиотка что ли? Поела, бухала до страшного состояния».

Окончательную точку в выяснении ситуации соответствующие органы ещё не поставили.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане разбираются с инцидентом выдачи инвалидам по зрению новогодних подарков с просроченными конфетами и соком.