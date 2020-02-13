Шебалинский район, Алтай, , 09:13 — REGNUM Следователи на Алтае завершили расследование уголовного дела по факту применения насилия местной жительницей в отношении представителя власти. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Поздно вечером 28 декабря 2019 года жители села Шебалино вызвали полицию из-за устроившего пьяный дебош 22-летнего соседа. Прибывшие на место правоохранители попытались доставить молодого человека в отдел, однако столкнулись, по версии следствия, с активным сопротивлением его матери.

Как сообщается, она ударила одного из сотрудников кулаком в лицо, сломав нос. В следствии расценили действия 44-летней женщины, как применение насилия, опасное для жизни и здоровья.

«После того, как сотрудникам полиции удалось успокоить агрессивную женщину, оба злоумышленника были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — добавили в СКР.

Следователи собрали достаточно доказательства, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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