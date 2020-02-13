Амстердам, , 09:05 — REGNUM Утром 12 февраля в почтовых помещениях двух голландских компаний взорвались посылки со взрывчаткой. В результате взрывов никто не пострадал.

Около 8 часов утра произошёл взрыв в национальном сортировочном центре почты банка ABN Amro на производственной территории Sloterdijk, в западной части города. По словам пресс-секретаря местной полиции, «Когда сотрудник открыл письмо, из него раздался шипящий звук. Он его быстро отбросил в сторону и после этого раздался лёгкий хлопок. Хотя сотрудник отделался лёгким испугом, в полиции подчёркивают, что была реальная опасность увечья.

Письмо находилось в белом конверте с утолщением. В отличии от посылок со взрывчаткой, обнаруженных в январе, на конверте не имелось наклейки с логотипом роттердамского коллекторского агентства CIB. Ранее полиция уже установила, что агентство не имеет отношения к рассылке посылок со взрывчаткой.

После взрыва здание сортировочного центра было на короткое время эвакуировано, пока сотрудники Службы обезвреживания боеприпасов не установили отсутствие других взрывчатых веществ.

Спустя полчаса после взрыва в Амстердаме произошёл взрыв в г. Керкраде в южной провинции Лимбург. В Керкраде посылка взорвалась на сортировочном пункте компании Ricoh, которая, в частности, производит принтеры и ксероксы. После взрыва, при котором также никто не пострадал, здесь также были произведены эвакуация здания и обыск сотрудниками Службы обезвреживания боеприпасов.

Во второй половине дня полиция распространила фотографии посылок, полученных в Амстердаме и Керкраде. Помимо отсутствия логотипа CIB, они отличаются от январских посылок наличием двух голубых почтовых марок, а также тем, что адрес получателя находится в пластифицированной части, приклеенной к конверту.

Тем временем полиция г. Амстердам, которое ведёт расследование данного дела, сообщила, что отправитель посылок требует выкуп в биткойнах. В случае отказа отправитель грозит рассылкой новых посылок со взрывчаткой. Дабы не помешать ходу следствия, полиция пока отказывается уточнить, какую сумму требует вымогатель.

Полиция также подозревает, что речь идёт о том же отправителе (или отправителях), который в январе разослал посылки со взрывчаткой в семь голландских компаний.