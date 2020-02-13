Санкт-Петербург, , 09:05 — REGNUM Сотрудники полиции Центрального района Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства конфликта между охраной и посетителями крупнейшего в городе торгового комплекса «Галерея», которая произошла вечером 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конфликт между группой молодых людей и охранниками торгового комплекса произошел на глазах у посетителей. В 19:47 мск поступило сообщение о драке, незамедлительно прибывшие на место полицейские задержали буйных граждан. В отдел полиции были доставлены трое 19-летних молодых людей с внешними признаками алкогольного опьянения.

«В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство». Опрашивается охрана комплекса. Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента», — уточняют в ведомстве.

В свою очередь очевидцы в одной из социальной сети отмечают, что конфликт между охраной и молодыми людьми начался со словесной перепалки, после чего перерос в рукопашный бой. Вероятно, секьюрити ТК не хотели пропускать пьяную молодежь в «Галерею».

Свою версию конфликта решила рассказать мать одного из подростков. По словам Юлии Р., до конфликта ее сын с одногруппниками отмечал день рождения в кафе, выпили, когда уже стали расходиться по домам, то зашли в «Галерею» в туалет, однако охранник сказал им, что нельзя, и на вопрос «почему» схватил одного из молодых людей за руку, а потом ударил в лицо.

«В лицо ударил много раз и не только одного мальчика. И после этого ребят увезли в полицию, где они и проведут всю ночь. Ведь они же сквернословили! А когда вам на простой вопрос будут сразу в лицо бить, вы не будете сквернословить? У ребят серьезные побои и ещё неизвестно, чем все это закончится», — написала женщина.