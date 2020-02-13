Кызыл, , 08:59 — REGNUM Сотрудники полиции Кызыла нашли школьницу, пропавшую без вести неделю назад. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Республике Тува, о её пропаже сообщил 10 февраля социальный педагог школы.

По его словам, 14-летняя девочка перестала ходить на занятия с 28 февраля. Полицейские установили, что она не появлялась дома с 7 февраля. При этом мать не особо беспокоилась по поводу её исчезновения.

«Как выяснилось, девочка склонна к бродяжничеству и ранее неоднократно уходила из дома. Кроме того, она состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних», — добавили в МВД.

Через несколько дней поисков пропавшую всё же нашли живой и невредимой — она находилась дома у друзей, а дачном районе Кызыла. В отношении матери составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.

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