Владивосток, , 09:02 — REGNUM В приморском городе Артём во дворе частного дома пограничники обнаружили более 180 рогов сайгака, который входит в перечень особо ценных диких животных, занесённых в Красную книгу России.

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По оценкам специалистов, ущерб за уничтожение парнокопытных составляет 16 млн 380 тыс. рублей. Предположительно рога принадлежат как минимум 91 самцу сайгака, сообщает ИА PrimaMedia.

По признанию владельца дериватов, среднерыночная стоимость которых может составлять более 1 млн рублей, он их купил у неустановленного лица с целью дальнейшей реализации иностранцам.

Проводится следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, бдительность сотрудников Даурского заповедника в Забайкальском крае помогла выявить браконьеров, убивших трёх краснокнижных дзеренов.