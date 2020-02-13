Улан-Удэ, , 08:47 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов посетил пострадавшую в дорожно-транспортном происшествии, лишившуюся в результате ноги. Женщину с подругой сбил мужчина на внедорожнике «Лексус».

Как сообщает телеканал «Ариг Ус», многие в больнице подумали, что нагрянула проверка. Однако глава встретился с пациенткой, пообещав ей помочь в дальнейшей реабилитации.

Напомним, ДТП произошло в ночь с 8 по 9 февраля возле подъезда дома. Пьяный водитель, как отмечают СМИ, буквально «впечатал» одну из женщин в бетонный блок, раздробив ей одну ногу. Врачам пришлось её ампутировать.

Водитель был пьян и, по словам очевидцев, вёл себя крайне неадекватно. Как сообщало ИА REGNUM, виновником может оказаться высокопоставленный судебный пристав.

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