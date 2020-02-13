Петропавловск-Камчатский, , 08:48 — REGNUM На Камчатке на фоне эпидемии коронавируса в Китае подорожали защитные медицинские маски. Стоимость одного изделия достигает 30 рублей.

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Как сообщило ИА Камчат. Инфо, рост цен на маски, по мнению местных фармацевтов, вызван не столько сезонной эпидемией гриппа и ОРВИ, сколько новостями об эпидемии в КНР.

Активисты камчатского ОНФ устроили рейд по аптекам Петропавловска-Камчатского, чтобы установить, где цены необоснованно завышены. Общественники, помимо повышения цен, отметили, что маски есть не во всех аптеках. При этом ранее власти региона заявляли, что на Камчатке создан достаточный неснижаемый запас масок. Результаты рейда будут направлены в УФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией коронавируса в Китае в российских регионах отмечается дефицит масок. На ставшем в одночасье «золотым» товаре зарабатывают перекупщики.