Уфа, , 08:46 — REGNUM Пассажирке рейса Москва — Уфа стало плохо на борту самолета. Об этом 13 февраля сообщает ИА «Башинформ» ссылаясь на источник в пресс-службе уфимского аэропорта.

По информации корреспондентов издания, инцидент произошел 13 февраля на борту воздушного судна авиакомпании «Победа» по время перелета из Москвы в Уфу.

Экипаж самолета оказал женщине первую помощь и сообщил о происшествии в уфимский аэропорт.

Отмечается, что, прилетев в аэропорт Уфы, женщину встретили врачи скорой помощи, которые также оказали ей медицинскую помощь. От госпитализации она отказалась.

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