Багдад, , 08:39 — REGNUM Вооруженные силы Ирака приступили к очередной спецоперации по уничтожению остатков боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 12 февраля сообщает Kurdistan.ru.

Операция пройдет в пустынной местности провинции Анбар, расположенной на границе с Сирией и Иорданией. По данным журналистов, в текущем году это будет крупнейшая акция против террористов.

Боевые действия будут развернуты сразу на пяти направлениях с использованиям авиации, которая будет прикрывать сухопутные войска.

Как передавало ИА REGNUM, власти Ирака еще в конце 2018 года заявляли о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее в труднодоступных местностях страны влияние террористов еще сохраняется.

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