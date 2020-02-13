Ухань, Китай, , 08:26 — REGNUM Резкий скачок числа заболевших и умерших от коронавируса нового типа зафиксирован в китайской провинции Хубэй. Это связано с новым методом диагностики, сообщает 13 февраля комитет здравоохранения этой провинции КНР.

В течение суток 12 февраля в Хубэе выявлено 14 840 случаев заражения и зарегистрировано 242 смерти. Сутками ранее заразились 1 тыс. 638 человек, скончались 94 человека.

В общей сложности в провинции заболели более 48,2 тыс. человек, в административном центре провинции, городе Ухане, инфицированы более 32,9 тыс. человек. В городах Сяогань и Хуанган число заболевших составляет около 2,8 тыс. и 2,6 тыс. соответственно.

Медицинские власти пояснили, что теперь в диагностическую классификацию случаев заболевания включён «клинический диагноз», это позволяет обеспечивать пациентов лечением «на ранней стадии». Изменения в диагностике повлекли рост количества зафиксированных случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае в 20-х числах февраля ожидают пика эпидемии, за которым должен последовать спад заболеваемости.

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