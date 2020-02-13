Самара, , 08:25 — REGNUM Подросток получил ожоги после возгорания аккумуляторной батареи на мобильном телефоне в Самаре. Об этом 12 февраля сообщает «КП Самара».

По информации корреспондентов издания, происшествие произошло 6 февраля. 16-летний парень обратился за медицинской помощью в больницу им. Пирогова, где врачи у него на ногах диагностировали ожоги 1 и 2 степени.

По словам подростка, травмы он получил в результате возгорания батарейки на мобильном телефоне.

По словам журналистов, процессуальное решение по данному факту полицейские пока не приняли, поскольку стражи порядка затрудняются определить виновника происшествия.

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