Владивосток, , 08:37 — REGNUM Приморский профсоюз работников автотранспорта и дорожного хозяйства 13 февраля обратился к правительству РФ и лично к председателю Михаилу Мишустину с просьбой субсидировать выпадающие доходы в связи с закрытием международных пассажирских перевозок из-за вспышки коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федерации профсоюзов Приморья.

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Решение об обращении было принято на пленуме автотранспортников. В нём три предложения: субсидировать выпадающие доходы автотранспортных предприятий, помочь приостановить выплаты кредитов и лизингов на период остановки действия автопереходов и не начислять пени и штрафы за задержку выплаты налогов, пока переходы полностью не возобновят свою деятельность.

«Закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем оставило без работы более двух тыс. водителей. С 24 января люди находятся в отпуске без содержания, и когда начнут работать — не известно. Простаивает более 400 машин. Другой работы для этих автомобилей сейчас нет и в ближайшее время не будет», — пояснил председатель Приморской организации профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Юрий Пошивайло.

Автотранспортные предприятия несут значительные убытки. Помимо водителей, в отпуска без сохранения заработной платы отправлены слесари, инженерно-технический персонал. По словам профсоюзного лидера, заработная плата у работников невысокая, и поэтому даже месяц без работы негативно сказывается на семейном бюджете.

«Если российское правительство не вмешается, невозможно будет своевременно приобрести топливо для котельных и автомобилей, выплатить заработную плату. Такая ситуация не только в Приморье, но и в других регионах Дальнего Востока, где приостановлены междугородние перевозки с Китаем», — считает Юрий Пошивайло.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января 2020 года в связи с распространением в Китае коронавируса нового типа была закрыта российская граница.