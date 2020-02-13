Алма-Ата, Казахстан, , 08:17 — REGNUM Трое школьников в Алатауском районе Алма-Аты утонули, провалившись под лед. Об этом написал аким (мэр) города Бакытжан Сагинтаев на своей странице в Facebook.

«С глубоким прискорбием сообщаю об их гибели — Дениса Мельникова, Вадима Сизова, Сабыра Дуйсегалиева», — написал градоначальник. Он поручил полиции и службам ЧС создать специальную комиссию по расследованию причин гибели детей. Мэр также пообещал оказать помощь семьям погибших.

Отметим, о пропаже трех школьников в Алма-Ате полиции сообщили днем 12 февраля, после чего были организованы оперативно-розыскные мероприятия с участием водолазов. Тела детей были извлечены из воды утром 13 февраля.