Псков, 13 февраля 2020, 08:00 — REGNUM В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП на федеральной трассе Р-23, в котором погибли восемь человек, еще двое пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работу которой координирует лично начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников», — пояснили в ведомстве.
Напомним, 13 февраля в 01:10 мск на 484 км автодороги Р-23 (Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь) в Пустошкинском районе Псковской области, вблизи населенного пункта Руда, произошло лобовое столкновение грузового автомобиля Volvo и микроавтобуса Mercedes с украинскими номерами.
Погибли восемь человек, все они находились в микроавтобусе. Два человека — пассажир микроавтобуса и водитель грузовика — ранены и госпитализированы. По имеющимся данным, все погибшие и один раненый — граждане Украины. Водитель фуры — гражданин Белоруссии.
В полиции Псковской области уточнили, что микроавтобус не являлся маршрутным транспортным средством, а выполнял частную доставку пассажиров.
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