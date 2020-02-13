Тюмень, , 07:55 — REGNUM Жителям одного из домов в посёлке Боровский Тюменского района начислили в январе 2020 года плату за услугу водоснабжения, в то время как их дом не подключён к централизованному водопроводу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Жалуются на произвол с начислениями и другие жители района. Дело в том, что с 1 января ООО «Тюмень Водоканал» является поставщиком услуг по холодному водоснабжению и водоотведению для жителей нескольких сёл и деревень Тюменского района. Начисление платы идёт через ОАО «Тюменский расчетно-информационный центр». Некорректность начислений возникла в результате мероприятий по формированию абонентской базы потребителей, поясняют в пресс-службе муниципалитета.

Чтобы исправить ситуацию с начислениями, ООО «Тюмень Водоканал» организует работу специалистов абонентской службы компании на местах в феврале — марте 2020 года.