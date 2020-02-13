Нерюнгри, Якутия, , 08:09 — REGNUM В Якутии 50-летняя жительница Нерюнгри пострадала от действий мошенников и лишилась более 1 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

На телефон пострадавшей поступил звонок с номера, начинающегося на «495». Звонивший представился сотрудником банка и сказал, что с её карты кто-то пытается снять 600 рублей. Для прерывания операции ей необходимо назвать код, который придёт в смс-уведомлении. Женщина его продиктовала. Аферист тут же поинтересовался, не оформляла ли она кредит в 950 тыс. рублей. Женщина ответила отрицательно.

«Банковский работник» заявил, что ей срочно нужно снять в банке эту сумму с карты и досрочно погасить кредит, иначе будут большие проценты за просрочку. Женщина послушно пошла в банк — ей поступило смс-сообщение, что на её карту зачислено 950 тыс. рублей.

«Всё это время мужчина разговаривал с ней, не давая ей возможности что-либо спросить у сотрудников банка, повторяя, чтобы она никому ничего не говорила, так как это банковская тайна. Заявительница сняла с карты 860 тыс. рублей, так как сумма страховки в размере 91 200 рублей была сразу списана, и, поскольку ей не хватало для якобы погашения кредита, то она сняла со своей кредитной карты ещё 100 тыс. рублей. Лжеработник направил её в другой банк, где она через банкомат положила всю сумму на номера счётов, которые он ей продиктовал», — пояснили в МВД.

Позже женщина опомнилась и вновь пошла в банк, чтобы получить документы по кредиту. Там выяснилось, что для неё действительно имелось предложение по кредиту в 950 тыс. рублей, и теперь она должна банку эту сумму и ещё 100 тыс., которые она сняла со своей кредитной карты.

«Таким образом, назвав коды, приходящие в смс-сообщении, она предоставила мошенникам все необходимые персональные данные для оформления кредита на её имя», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на 54-летнюю женщину аферисты оформили онлайн-кредит в 217 тыс. рублей.